Archeologi scoprono “iPhone” di 2.137 anni fa in una tomba della ”Atlantide russa” [FOTO e VIDEO]

Gli archeologi hanno compiuto un’eccezionale scoperta durante un recente scavo, portando alla luce un “iPhone” di 2.137 anni fa dalla tomba di una giovane donna durante un viaggio nella cosiddetta “Atlantide russa”. La tomba della donna, soprannominata Natasha dagli archeologi, è stata trovata grazie al prosciugamento di un vasto bacino artificiale in Siberia. La tomba risale all’antico impero Xiongnu, una grande popolazione di nomadi che ha governato l’area dal III secolo a.C. fino alla fine del I secolo d.C..

In realtà, quello che sembra un moderno smartphone è stato utilizzato come una fibbia di cintura in lignite, decorata con un modello regolare di pietre semi-preziose intarsiate. Gli intricati intarsi sono composti da turchese, corniola e madreperla, così come da una forma di antiche monete cinesi. L’oggetto (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e video in fondo) è stato rinominato proprio “iPhone” dagli archeologi.

L’archeologo Pavel Leus ha dichiarato: “La tomba di Natasha con un “iPhone” dell’era Xiongnu rimane una delle più interessanti in questo sito. La sua è l’unica cintura decorata con monete wuzhu cinesi, che ci hanno aiutato a datarla”. Si ritiene che risalga a 2.137 anni fa, poiché è stato quello il periodo in cui sono state coniate quelle monete. La scoperta è stata compiuta nella necropoli di Ala-Tey nel cosiddetto Sayan Sea, una grande riserva prodotta dallo sbarramento della diga di Sayano-Shushenskaya. Il tesoro grande più o meno 18X8cm è stato scoperto nella “necropoli”, solitamente sommersa nei mesi estivi, quando la riserva era momentaneamente prosciugata. Solitamente, la tomba è coperta da 17 metri d’acqua.

Questa scoperta arriva dopo quella di due donne preistoriche parzialmente mummificate e sepolte con gli oggetti del loro mestiere. Una, chiamata “Sleeping Beauty” e vestita in seta delicata, era ritenuta una sacerdotessa, ma ora si crede lavorasse la pelle. L’altra era una tessitrice sepolta con il suo fuso di legno contenuto all’interno di un cestino del cucito.

Un totale di 110 tombe sono state scoperte finora su un’isola nella riserva. “Siamo incredibilmente fortunati ad aver scoperto queste tombe di ricchi nomadi Hun che non sono state alterate da antichi profanatori di tombe”, ha dichiarato la Dott.ssa Marina Kilunovskaya del Saint Petersburg Institute of Material History Culture.