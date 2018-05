Arriva Nest Hello, il campanello smart con videocamera HD che permette di interagire con chi c’è alla porta anche quando si è fuori casa

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Nest Labs, azienda leader nel settore della domotica intelligente, ha annunciato oggi la disponibilità in Europa del campanello con videocamera Nest Hello. Grazie al pluripremiato design, Nest Hello avvisa tramite smartphone gli utenti della presenza di un ospite davanti alla porta, anche quando non sono in casa, e offre la possibilità di conversare con loro in modo naturale con la funzione Parla e ascolta in HD o mediante risposte preregistrate per rispondere così ai visitatori velocemente e senza sforzo con un semplice tocco nell’app qualora non fossero disponibili.

Inoltre, con un abbonamento Nest Aware, si possono anche ricevere avvisi personalizzati a seconda di chi si trova davanti alla porta (ad esempio un componente della famiglia o il vicino di casa).

Il dispositivo può far sapere che c’è qualcuno alla porta attraverso un altoparlante con Google Assistant. Inoltre, con Google Assistant e Chromecast, è possibile vedere lo streaming video della videocamera di Nest Hello direttamente sulla TV.

“La porta d’ingresso è il punto in cui inizia una casa. È il confine tra il mondo esterno e i momenti speciali condivisi con la famiglia e gli amici, ma è anche il punto d’accesso che i ladri violano più di frequente” ha dichiarato Lionel Guicherd-Callin, Head of EMEA Product Marketing, Nest Labs. “Ecco perché́ abbiamo progettato un campanello che aiuta a proteggere la propria porta d’ingresso, mantenendola comunque ospitale. Si può veramente entrare in contatto con chi è alla porta, ovunque ci si trovi. Non si perderà più neanche una consegna, e si potrà vivere nella massima tranquillità“.

Nest Hello coniuga la familiarità di un campanello con tutta la tecnologia di Nest Cam tanto apprezzata dagli utenti Nest:

Una videocamera HD progettata appositamente per la porta d’ingresso. Grazie al sensore video 2K con formato 4:3, all’angolo di visione da 160° e al video HD, è possibile vedere i visitatori a figura intera quando suonano il campanello. Le immagini HDR (High Dynamic Range) consentono di visualizzare dettagli importanti anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre con la Visione notturna si può vedere anche quando è buio grazie ai LED a infrarossi.

Per rispondere ai visitatori, anche quando non si può. Mantieni una conversazione naturale utilizzando la funzione Parla e ascolta in HD. Grazie all’eliminazione dell’eco e del rumore ambientale, si sentiranno i propri ospiti forte e chiaro, anche in strade rumorose. In più, quando non è possibile parlare, si potrà scegliere una delle risposte pre-registrate, come “Un momento, arrivo subito” o “Può lasciarlo davanti alla porta, grazie“. In questo modo si potrà rispondere velocemente e senza sforzo ai visitatori direttamente dall’app Nest.

Intelligente e sensibile. Un anello luminoso mostra agli ospiti il pulsante, mentre con la Modalità silenziosa è possibile disattivare il cicalino dall’app Nest e continuare a ricevere le notifiche sullo smartphone. Così i bambini non verranno svegliati e i cani non si agiteranno.

Per non perdersi nulla. Grazie allo streaming video 24 ore su 24, sette giorni su sette gli utenti potranno vedere cosa succede davanti alla porta in qualsiasi momento da smartphone, tablet o persino dalla TV. In alternativa, è possibile visionare la cronologia gratuita di tre ore utilizzando la Cronologia eventi nell’app Nest, per trovare rapidamente le istantanee dei momenti importanti. In più, con gli avvisi di presenza persona integrati, verrà̀ inviato un avviso specifico e un’istantanea quando c’è qualcuno alla porta.

L’unico campanello davvero intelligente

I clienti che sottoscrivono un abbonamento Nest Aware per la loro videocamera con campanello Nest Hello ricevono funzioni di intelligenza ancora più avanzate e archiviazione continua del video nella cloud, per un monitoraggio video più preciso, utile e semplice.

Ad esempio, grazie alla potente tecnologia di riconoscimento dei volti alla base degli avvisi volto riconosciuto, è possibile “insegnare” a Nest Hello a distinguere gli amici dagli sconosciuti, in modo da sapere quando alla porta c’è qualcuno di importante.

Inoltre, con Nest Aware i clienti potranno avvalersi anche delle funzionalità esistenti, come la cronologia video di 5, 10 o 30 giorni consultabile e condivisibile in pochi secondi tramite la Cronologia eventi e le funzioni di creazione di clip e time-lasse.