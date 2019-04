L’astronauta Samantha Cristoforetti: “Quando ho visto la Stazione Spaziale mi è scappato un ‘Oh, my God'” [GALLERY]

“Paura mentre ero nello Spazio? No, siamo addestrati e selezionati perché adatti a fare quello. L’emozione più grande è stata quando mi è apparsa la Stazione spaziale internazionale e mi è scappato un ‘Oh, my God’“: queste le parole dell’astronauta italiana ESA Samantha Cristoforetti, pronunciate in occasione dell’evento “Space is closer: lo Spazio che ti migliora la vita“, organizzato in occasione della F Design Week dal settimanale di Cairo editore, a cui hanno partecipato l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, e il responsabile lanciatori Esa, Stefano Bianchi.

Riferendosi poi alla questione climatica, Cristoforetti ha dichiarato che “è poco presente nell’opinione pubblica italiana, dobbiamo farci sentire di più, soprattutto quando ci sono le elezioni“.

Sulla prima “fotografia” di un buco nero ha affermato: “Credo che sia davvero qualcosa di eccezionale per tutti gli esseri umani, fanno parte dell’immaginario di tutti e riuscire in qualche modo a visualizzare qualcosa di così lontano e che abbiamo sempre immaginato come invisibile è eccezionale“.