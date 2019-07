Astronomia, “Il Grande Passo”: sabato grande successo per l’evento del Gruppo Astrofili Palidoro [GALLERY]

Sabato grande successo per l’evento “Il Grande Passo” del Gruppo Astrofili Palidoro. Presso la Darsena nel cuore della città di Fiumicino, gli astrofili hanno messo a disposizione i loro telescopi per le osservazioni dei pianeti Giove e Saturno. Ben quattro conferenze si sono svolte nell’arco dell’intera serata che hanno coinvolto tantissimi curiosi e appassionati. I relatori hanno effettuato un bellissimo percorso riguardante la Missione Apollo sotto diversi e interessanti aspetti, facendo particolare riferimento alle ricadute tecnologiche che in genere tutte le missioni spaziali hanno, consentendo un progresso in tutti i settori.

Nell’arco di tutta la serata, in Darsena si sono riversate più di 1.000 persone che, tra curiosi e appassionati, grandi e piccini, hanno partecipato con entusiasmo alla celebrazione dei 50 anni dell’Allunaggio. L’evento è stato parte della manifestazione Fiumicino Estate ed è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Fiumicino. Presenti il Vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca e la Consigliera Paola Magionesi, sempre attenti alle iniziative astronomiche sul territorio.