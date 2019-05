Auguri di buon onomastico Antonino! Le più belle IMMAGINI, VIDEO e FRASI

Il 10 Maggio si ricorda Antonio Pierozzi, detto Antonino per la bassa statura, nato nel 1389 da un notaio fiorentino. Entra in giovane età nel convento domenicano di S. Maria Novella. Dal 1413, anno della sua ordinazione sacerdotale, ha vari incarichi nel suo Ordine. Ad Antonino va il merito di aver affidato al Beato Angelico il compito di decorare con affreschi il convento di S. Marco a Firenze. Nel 1446 resasi vacante la sede arcivescovile di Firenze, Eugenio IV, per consiglio del Beato Angelico, nomina frate Antonino arcivescovo. Amato dal popolo fiorentino, il santo vescovo ne difende i diritti, contro lo stesso Cosimo de’ Medici, di cui era amico. Umile e arguto, zelante e benefico, Antonino si prodiga per la sua gente fino alla vigilia della morte, che lo coglie il 2 maggio 1459. Viene canonizzato il 31 maggio 1523 da papa Adriano VI.

