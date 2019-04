Auguri di Buona Pasqua 2019: le IMMAGINI e GIF più belle e significative per Facebook e WhatsApp

Domenica 21 aprile 2019 si celebra la Pasqua, in ricordo della risurrezione di Gesù avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli.

Sul web le festività come la Pasqua vedono un’invasione di post dedicati: ecco perché proponiamo, per l’occasione, una selezione di immagini, gif (gallery in alto), video, frasi, citazioni e proverbi (link in basso) da utilizzare per fare gli auguri su WhatsApp, Facebook, e qualsiasi altra app o piattaforma social che utilizzate e preferite.