Auguri di Buona Pasquetta 2019: le IMMAGINI più belle e simpatiche per Facebook e WhatsApp

Dopo la Pasqua, arriva la Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo (detto anche Lunedì di Pasqua e, nel calendario liturgico cattolico, lunedì dell’Ottava di Pasqua): si ricorda l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro.

Tradizionalmente tale giorno si trascorre insieme a parenti e/o amici organizzando una gita o scampagnata, pic-nic sull’erba e attività all’aperto.

Come ogni ricorrenza, è certamente un’ottima occasione per fare gli auguri su social e app come Facebook o WhatsApp: proponiamo quindi una selezione di immagini (gallery in alto) da condividere per fare gli auguri di Buona Pasquetta 2019!