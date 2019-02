Auto elettriche: al Super Bowl 2019 svelate le nuove e-tron di Audi [FOTO e VIDEO]

1 /73 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Durante la serata del Super Bowl 2019, finale del campionato della National Football League giunta alla 53ª edizione e disputata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, è stato lanciato l’ultimo spot sulle auto elettriche di Audi.

Protagonista del video è sicuramente la nuova Audi e-tron GT, elettrica sportiva basata sulla piattaforma Porsche PPE che condividerà con la cugina Taycan.

Osservando bene però è possibile notare che la GT non è l’unica auto presente in questo spot, guardando il video fino alla fine è possibile scorgere tre EV collegati alla presa elettrica: al centro, subito riconoscibile, c’è il suv di grandi dimensioni e-tron ordinabile da poco anche in Italia, scoperto e affiancato da altre due macchine elettriche in ricarica ma in penombra.

Quella a destra, una sportiva larga e bassa, è, con tutta probabilità, la PB18 e-tron, una elettrica da ben 680 cv che verrà prodotta in serie, riconoscibile dalla caratteristica forma dei led dei fari anteriori.

Quella a sinistra, invece, dà vita a due possibili interpretazioni. La prima è che si tratti del suv/crossover compatto ed elettrico che Audi dovrebbe presentare al prossimo Salone di Ginevra 2019 (7 – 17 marzo) e che potrà avere dimensioni a cavallo tra Q3 e Q5; la seconda ipotesi è che possa essere invece essere la e-tron Sportback ovvero un suv elettrico coupé e lo si percepisce dalla linea spiovente del tetto che si intravede nel video.

Le stime sul costo per uno spot durante il Super Bowl si aggirano sui 5 milioni di dollari per trenta secondi, giustificati dal fatto che durante la finale gli ascolti TV possono toccare picchi di 100 milioni di utenti.