Auto: Lexus RC 300h, ecco il restyling 2019 dell’ibrida [GALLERY]

La Lexus RC Hybrid è una 2+2 giapponese che, al debutto nel 2014, si è presentata al pubblico con le qualità costruttive tipiche del marchio e i vantaggi della motorizzazione ibrida.

A 5 anni dal lancio arriva il restyling di metà carriera della lussuosa coupé giapponese che si rifà il look senza stravolgimenti.

Si parte da un nuovo frontale con paraurti ridisegnato e accompagnato dai nuovi gruppi ottici full LED che rendono lo sguardo della coupé più aggressivo, novità che ritroviamo anche al posteriore in cui delle “L” luminose sono state inserite all’interno dei fanali.

Internamente si nota subito l’impostazione giapponese di casa Lexus, tanto spazio per pilota e passeggero, molto meno per chi siede dietro, nonostante questo i materiali rimangono qualitativamente ottimi cosi come gli assemblaggi. Peccato il sistema infotainment, i competitor fanno molto meglio eppure basterebbe l’integrazione degli standard Apple CarPlay e Android Auto per renderlo fruibile anche nel 2019.

Non manca un occhio di riguardo alla sicurezza attiva, di serie su tutti gli allestimenti abbiamo sistema anti-collisione, cruise control adattivo, riconoscimento della segnaletica stradale, fari abbaglianti automatici e avviso mantenimento di corsia.

Sotto il cofano ritroviamo il sistema Full Hybrid con motore aspirato quattro cilindri da 2.5 litri abbinato ad un motore elettrico per un totale di 223 CV e consumi record nell’ordine dei 5 litri per 100 km.

La Lexus RC Hybrid 2019 rimane una vettura dal design accattivante e dal comfort eccellente, nonostante la trazione posteriore non è certamente indicata per chi cerca una sportiva pura, al contrario è la scelta ideale per chi non vuole omologarsi e cerca una coupé ben fatta che si sappia distinguere dalle altre.