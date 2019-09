Autunno: i 10 Parchi Nazionali più colorati [GALLERY]

Al ritorno dalle vacanze estive ricomincia la routine e il più grande sollievo si ritrova organizzando le prossime fughe autunnali.

NOVASOL ha creato una Top list dei 10 parchi nazionali da visitare durante la prossima stagione. Per fare la classifica si è basato sulle valutazioni e le recensioni che i propri visitatori hanno rilasciato su Google.

Cilento e Vallo di Diano – 4,6 stelle (15.072 recensioni)

Questo Parco Nazionale, tra il Tirreno e il Monte Cervati è definito come «paesaggio vivente». E’ una panorama naturale composto da 1.800 specie di piante autoctone che scoppiano di colori insospettati in autunno e i sentieri sono ricoperti di foglie sembrando un tappetto rosso.

Stelvio – 4,8 stelle (9.423 recensioni)

Nel cuore delle Alpi Centrali, questo parco d’alta quota nell’autunno aspetta, chi lo visita, vestito da colori vivaci e nel silenzio delle vallate si può sentire l’impetuoso bramito del cervo maschio in cerca delle femmine. Il parco dello Stelvio si eleva sopra i 2000 metri rendendola la destinazione perfetta sia per chi preferisce le passeggiate rilassanti in natura che per chi cerca itinerari di trekking più impegnativi.

Abruzzo Lazio e Molise – 4,7 stelle (7.834 recensioni)

Per 50.000 ettari, tra le regioni di Abruzzo, Lazio e Molise, si distende questa oasi per salvaguardare le eccezionali caratteristiche naturali di quest’area e salvare dall’estinzione alcuni animali selvatici autoctoni. Durante l’autunno si organizzano diverse iniziative di educazione ambientale per grandi e piccini molto interessanti.

Gran Paradiso – 4,8 stelle (6.638 recensioni)

Il Parco Nazionale Gran Paradiso è il più antico Parco nazionale italiano. Conta con una superficie di oltre 70.000 ettari che si trovano per la mettà nella Valle d’Aosta e per l’altra mettà nel Piemonte. Il parco offre innumerevoli proposte sportive, escursionistiche, ricreative, culturali e di relax, inoltre ha un’area protetta visitabile per salvaguardare l’animale simbolo del Parco, lo Stambecco alpino.

Orobie Bergamasche – 4,6 stelle (4.217 recensioni)

E’ una delle più estese aree protette ad elevata naturalità della Lombardia ed è l’habitat di numerose specie tutelati dalla Unione Europea. Il parco è noto come uno dei territori a più elevata biodiversità a livello regionale, nazionale ed europeo. In autunno i suoi boschi sono uno spettacolo naturale grazie al coloratissimo foliage.

Dolomiti Bellunesi – 4,7 stelle (2.065 recensioni)

Conosciute come le montagne più belle del mondo dall’UNESCO, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi è patrimonio mondiale dal 2009. Si caratterizza per un incredibile ricchezza floristica ed una fauna straordinaria. Durante il periodo autunnale sono caratteristici gli eventi enogastronomici che si organizzano in zona, è tempo di mele, uva, castagne e funghi.

Foresta Umbra del Gargano – 4,6 stelle (1.481 recensioni)

Questo parco nazionale è il polmone verde della Puglia. Uno dei luoghi più belli d’Italia, per la varietà di paesaggi e conseguentemente di habitat naturali, è una foresta millenaria con uno manto di vegetazione che non ci si aspetta di trovare nel Sud d’Italia e che in autunno diventa gli scenario affascinante da non perdere. Molto adatta a famiglie con bambini piccoli, si trovano aree picnic, area giochi per bambini e un centro visite della Foresta dove si possono vedere alcuni daini.

Appennino Tosco-Emiliano – 4,6 stelle (998 recensioni)

E’ uno dei parchi nazionali più recenti in Italia e occupa una superficie di 23.613. Il suo fascino viene dalla sua ricchezza ambientale, con tanti paesaggi che alternano foreste e rocce, laghi, torrenti e cascate o praterie con tante vegetazioni diverse. In autunno il parco è molto interessante per chi vuole godersi del tempo libero in natura sia facendo una passeggiata per vedere le splendide sfumature autunnali rosse e gialle del paesaggio che per chi preferisce percorrere gli itinerari del parco in bicicletta o a cavallo.

Sila – 4,7 stelle (59 recensioni)

Nel nucleo della Calabria spunta il Parco nazionale della Sila, un luogo ricco di paesaggi spettacolari e di una biodiversità che affascina gli amanti della natura. Il parco custodisce una delle specie più significative di questa zona, il lupo, che è anche il suo simbolo. Tra la sua vegetazione si trova Orme nel Parco un bel Parco Avventura acrobatico sospeso tra gli alberi nel cuore della Sila Piccola che fa divertire i più intrepidi adulti e bambini.

Majella – 4,7 stelle (45 recensioni)

Un parco nazionale con tanta storia e vestigi antichi, queste caratteristiche lo fanno diventare in questa stagione ancora più romantico. Il parco della Majella è conosciuto come la “Montagna Sacra” per la storia antica che lo accompagna da secoli. Tra i canyons selvaggi e le foreste, i timidi orsi e lupi che si nascondono dai visitatori, si possono anche vedere le abbazie e i centri storici dei comuni che fanno parte del parco. Durante l’autunno si consiglia di fare trekking, mountain bike, ma anche lanciarsi in deltaplano e parapendio nelle giornate in cui il clima lo permette.