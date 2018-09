Gran Bretagna, rarissima balena Beluga avvistata nel Tamigi: “vive nel Mar Glaciale Artico, mai vista prima così a Sud” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una balena nel Tamigi. Un esemplare di Beluga, una balena di piccole dimensioni dall’inconfondibile colore bianco latte, e’ stata avvistata e filmata martedì 25 Settembre nel Tamigi nei pressi di Gravesend, nel Kent. I Beluga vivono nel Mar Glaciale Artico e la loro presenza cosi’ a sud e’ un evento rarissimo.

Un team di specialisti ha confermato l’avvistamento alla Bbc: il cetaceo si trova non lontano dall’estuario del fiume, presso Gravesend, nella contea del Kent (Inghilterra del sud). “Si e’ decisamente perduto“, ha commentato Julia Cable, coordinatore nazionale del British Divers Marine Life Rescue, annunciando che un’unita’ di soccorritori subacquei e’ stato inviato nella zona per cercare di avvicinare l’animale e “verificarne le condizioni“. Stando a Lucy Babey, responsabile dell’associazione per la tutela degli animali Orca, si tratta dell’avvistamento “piu’ meridionale mai registrato nel Regno Unito di un beluga“. Questo tipo di cetaceo, che puo’ crescere fino a oltre 4 metri di lunghezza, vive fra la Groenlandia, l’arcipelago norvegese delle Svalbard e il Mare di Barents, ma – nota Babey, e’ in grado di nuotare anche sotto costa: per questo si spera che possa cavarsela e uscire dal Tamigi.