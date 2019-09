Batman compie 80 anni: da Roma a Tokyo passando per NY, acceso il bat-segnale in tutto il mondo. Ecco le immagini

Da Roma a Tokyo, passando per New York, Londra e Melbourne, tutto il mondo ha voluto offrire il proprio tributo ad uno dei super eroi più amati: Batman, che oggi compie 80 anni. Il ‘bat-segnale’, che nei fumetti e nei film è proiettato da un faro sui muri delle città per chiedere l’intervento dell’uomo-pipistrello, ha celebrato il compleanno del personaggio della DC Comics. Tredici le capitali mondiali che hanno ospitato l’iniziativa. A Roma il logo di quello che è ormai noto come Cavaliere oscuro, grazie ai film diretti da Christopher Nolan, ha illuminato la facciata della Stazione Termini.

Il logo è stato proiettato anche a Berlino, Barcellona, Johannesburg, Londra, Los Angeles, Melbourne, Mexico City, Montreal, New York City, Parigi, San Paolo, Tokyo. Batman

è stato un simbolo di determinazione, coraggio e giustizia per generazioni di fan. Da quando è apparso nelle pagine di Detective Comics numero 27 il 30 marzo 1939, continua a lasciare il segno in ogni forma di intrattenimento immaginabile”

ha dichiarato la DC Comics in una nota.