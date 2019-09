Due bimbi corrono l’uno verso l’altro a braccia aperte: le immagini virali che danno un po’ di speranza al mondo [FOTO e VIDEO]

Il video di due bambini che corrono l’uno verso altro per abbracciarsi in una strada di New York è diventato virale in rete. I piccoli Maxwell e Finnegan, poco più di 2 anni, sono inseparabili e non si vedevano da un paio di giorni. Tanto è bastato a farli scoppiare di gioia quando finalmente si sono rincontrati. Nel video in fondo all’articolo, che scioglierebbe anche il più duro dei cuori, si vedono i due piccoli correre a più non posso a braccia aperte l’uno verso l’altro prima di stringersi in un forte abbraccio. Ridono e urlano “yay” prima di gettarsi le braccia al collo. Finnegan ha un camioncino giallo in mano, ma questo non gli impedisce di abbracciare il suo amico, prima di correre insieme nella stessa direzione, urlando di gioia.

Il papà di Maxwell, Michael Cisneros, ha condiviso l’adorabile video sui social, scrivendo: “È giovedì. Questi due non si vedevano da martedì. È bellissimo. Sono così contento”, aggiungendo che i piccoli condividono gli stessi hobby, come andare a lezione di musica, dove entrambi amano ballare. “Quando sono separati, chiedono sempre l’uno dell’altro”, ha aggiunto l’orgoglioso papà. I due bambini vivono ad un isolato di distanza nel quartiere di Washington Heights. Sono amici da circa un anno e hanno appena iniziato a prendere il bus insieme per andare all’asilo.

“È stato proprio un momento fortunato e sono riuscito a catturarlo in un video”, ha aggiunto Michael Cisneros, che a WPIX-TV ha spiegato perché ha deciso di condividere questo momento, nonostante normalmente sia una persona riservata: “Con tutto il razzismo e l’odio che ci sono, penso proprio che sia un video davvero bellissimo. Il motivo per il quale sta ottenendo attenzione è perché c’è un bambino di colore e un bambino bianco. Ma se può cambiare l’idea di qualcuno o solo cambiare il loro punto di vista sulle cose, allora ne vale veramente la pena”.