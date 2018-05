Bioparco di Roma: il centro estivo aprirà lunedì 11 giugno

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il centro estivo del Bioparco di Roma aprirà lunedì 11 giugno, si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30.

In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, tra leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, i bambini hanno la possibilità di partecipare a molteplici attività all’insegna della natura, della scoperta del mondo animale: dai più svariati laboratori creativi (manuali, scientifici, di cucina, espressivi…), ai grandi tornei di gioco, alla cura dell’orto, allo yoga per bambini e le sperimentazioni cinematografiche su tecniche filmiche. Infatti quest’anno il tema del centro estivo è: Safari ciak si gira! I bambini saranno impegnati a rintracciare i parallelismi tra mondo cinematografico e mondo naturale, scoprendone i registi, gli attori, gli effetti sonori, i costumi e così via. Ogni settimana sarà vissuta come un safari, nel quale i bambini realizzeranno una piccola produzione video incentrata sui tanti aspetti della biodiversità osservabili al Bioparco.