Blackout elettrico a Londra: milioni al buio in Inghilterra e Galles, caos per i trasporti

Un vasto blackout sta interessando tutto il sud-est della Gran Bretagna, le Midlands, il sud-ovest, e il nord-est del Regno Unito e il Galles, con ripercussioni su abitazioni e reti di trasporto. Milioni di persone sono al buio. UK Power Networks ha affermato che il problema e’ stato causato da un “guasto della rete di National Grid“. I treni hanno subito ritardi o cancellazioni in Inghilterra e Galles, mentre la caduta di potenza ha spento parecchi semafori a Londra. I passeggeri dell’aeroporto di Newcastle hanno raccontato che la corrente si è interrotta per circa 15 minuti, ma gli aeroporti di Heathrow, Gatwick e Luton fanno sapere di non essere stati colpiti dall’interruzione. UK Power Networks ha dichiarato: “Siamo consapevoli di un’interruzione di corrente che colpisce gran parte di Londra e del Sud-est“. Western Power Distribution ha dichiarato che stava lavorando sul problema e prevede di ripristinare il potere entro le 20:30 italiane. Network Rail ha dichiarato che tutti i treni sono stati fermati dopo un “aumento di potenza sulla rete nazionale“, ma il suo sistema di segnalazione è tornato online. I passeggeri sono stati avvisati di aspettarsi ritardi. Thameslink ha affermato che la maggior parte dei suoi treni sono attualmente fermi tra Londra e Bedford. Un portavoce di Transport for London ha dichiarato che alcuni semafori nella capitale “non funzionano” ma la portata del problema non e’ ancora nota. L’ospedale di Ipswich ha dichiarato di essere stato colpito dalla mancanza di corrente in quella zona, poiche’ il suo generatore di riserva non ha funzionato.