Bosco di Oma: un tripudio di natura e arte umana [GALLERY]

Siamo nei Paesi Baschi, in uno dei luoghi più verdi e magici della Spagna. E’ qui che sorge il Bosco di Oma, noto come Bosco Pintado, conosciuto anche come Bosco Animato. Parliamo di un luogo unico, incantato, reso tale dai pennelli dell’artista di Bilbao Augustin Ibarrola, che nel 1984 ha dipinto le sue opere sulle corteccie dei pini di un bosco fdi Kortezubi, distriuendole tra gli alberi situati su piani di profondità differenti, in modo che le figure cambiassero forma camminando per il bosco, in base alle diverse prospettive di osservazione.

Il bosco, ideale per tutta la famiglia, va ammirato in lungo e in largo, muniti di scarpe da trekking, k-way, cappellino per il sole e zaino con l’acqwua,.

Sono ben 47 le figure dipinte, prese dal mondo filosofico, geometrico e vertenti sulle origini del mondo, dando vita ad un perfetto connuvbio tra forze della natura e creatività umana, fuse all’unisono per realizzare un’opera unica al mondo.