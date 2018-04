Brindisi: Attivisti Salvano Lepre destinata al pranzo pasquale

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sarebbe diventata il pranzo Pasquale di tre stranieri, un maschio adulto di Lepre braccato e immobilizzato da alcuni ospiti del centro di prima accoglienza di Brindisi; questi ultimi transitavano con le biciclette sul tratto stradale di Contrada Montenegro mentre i delegati dell’Associazione Guardia dell’Ambiente passavano proprio in quel momento nel tratto su indicato.

Numerose le auto presenti in zona, ma nessuna di queste si era fermata per quanto si stava perpetrando ai danni della fauna selvatica , la Delegata- Antonella Brunetti invece, con un colpo d’occhio ha intravisto i tre addosso alla Lepre nel tentativo di immobilizzarla, tanto da aver immediatamente arrestato il mezzo per intervenire con tempestività.

La povera lepre si dimenava nel tentativo di fuggire dalla presa dei tre, che alla richiesta di spiegazioni riferivano parole incomprensibili, inoltre , è stata effettuata segnalazione alla Polizia Locale ma non vi è stato alcun riscontro alla chiamata.

L’animale è stato condotto presso il centro recupero fauna selvatica di Calimera. Non si esclude che all’animale, ribattezzato “ Pasqualino” siano stati inferti dei colpi. “ Ancora poca attenzione e vigilanza per la tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale , lo sforzo immane dei volontari dovrebbe essere riconosciuto e supportato senza indugi, tanto che in questi si individua un ruolo centrale nell’attività di tutela animale, causa – effetto della mancata presenza istituzionale .”