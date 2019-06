Buon 2 Giugno 2019, Festa della Repubblica Italiana: IMMAGINI, VIGNETTE e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il 2 Giugno 2019 si celebra la Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946.

La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione: è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione.

