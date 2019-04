Buon 25 Aprile, Buona Festa della Liberazione! Le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, nel ricordo della fine del Ventennio fascista, della dittatura, di 5 anni di guerra. Da qui è partito il percorso che ha portato al referendum del 2 giugno 1946, quando venne scelta la Repubblica al posto della Monarchia.

E’ il giorno in cui l’Italia ricorda i fatti del 25 aprile 1945 quando l’esercito nazifascista si ritirava dalle principali città del Nord cedendo alle insurrezioni partigiane.

In questa occasione, proponiamo una selezioni di immagini e GIF (nella gallery) da condividere su WhatsApp e Facebook per commemorare questo giorno, per augurare un “Buon 25 Aprile“, una “Buona Festa della Liberazione“.