Buon compleanno Fiat 500: i dipendenti Mirafiori sono stati i primi a fare gli auguri alla storica auto [FOTO]

I primi a fare gli auguri al simbolo stesso di casa Fiat sono stati i dipendenti di Mirafiori possessori di una 500, che ieri sera si sono schierati sul tetto del Lingotto, a Torino, per formare la scritta “Happy Birthday 500“. “Buon anniversario alla vettura più amata in Europa e in Italia – dichiara Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand -. Con 6 milioni di unità vendute nella storia e oltre 2 milioni con il modello rinnovato nel 2007, la Fiat 500 è leader europeo nel segmento delle city car ed è da 2 anni la vettura FCA più venduta. Tutto questo dimostra chiaramente quanto sia forte l’affetto della gente per la nostra 500“. Lo schieramento, allegro e colorato, composto da 100 esemplari, ha riportato la Fiat 500 sulla pista dove negli anni Cinquanta veniva testata prima di partire alla volta del mondo.

Quest’anno l’anniversario della nascita del “Cinquino” vuole rinsaldare il profondo legame tra lo storico stabilimento, la 500 e la città di Torino che 120 anni fa vide nascere FIAT, la “Fabbrica Italiana Automobili Torino“. Il Lingotto è stato inaugurato nel 1923 e ancora oggi è simbolo di eleganza per il suo sviluppo verticale, oltre che per l’unicità della pista di collaudo sul tetto.

E anche Poste Italiane ha voluta tributare la giornata speciale con l’emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla FIAT, nel 120° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa A zona 1 pari a 3,50 euro. La tiratura è di 400mila esemplari, con fogli da 28 esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura del Centro Stile FIAT e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta riproduce, su uno sfondo bianco, la FIAT 3½ HP, il primo modello di autovettura realizzato nel 1899 dalla FIAT. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Torino. E’ stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina affrancata ed annullata, una busta primo giorno di emissione e la tessera filatelica, al costo di 25 euro.