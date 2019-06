Buon compleanno a Khloe Kardashian, la modella da migliaia di dollari a post su Instagram [FOTO]

Saranno 35 le candeline che la bella Khloe Kardashian spegnerà domani, 27 giugno. Khloe è un personaggio televisivo statunitense, conduttrice, influencer, modella e imprenditrice.Ha preso parte, insieme alla sua famiglia, alla serie reality ‘Keeping Up with the Kardashians‘, che l’ha resa celebre in tutto il mondo. Khloè è impegnata nel settore della vendita al dettaglio e della moda con le sorelle Kourtney e Kim, insieme alle quali ha lanciato diverse collezioni di abbigliamento e profumi.

Khloe fa parte della famiglia Kardashian-Jenner, che negli Stati Uniti è proprietaria di un impero. Sui social network le sorelle Kardashian sono molto gettonare: la sola Khloe conta 18.544.104 followers su Facebook, 27.216.459 su Twitter e 548.433 iscritti su YouTube e su Instagram ben 95.342.914 follower, con una media di 1.3 milioni di like e quasi 5mila commenti per post. Secondo la classifica 2018 InstagramRich List stilata dalla compagnia Hopper HQ, Khloe guadagnerebbe circa 480 mila dollari per ogni post. HypeAuditor, web tool che permette di analizzare l’audience di qualsiasi account Instagram, rivela che Khloe è seguita principalmente da ragazze dai 18 ai 24 anni: il suo seguito maggiore viene dagli Stati Uniti (34%) e il 72% dei suoi follower è anglofono. Nelle ultime quattro settimane i seguaci della Kardashian sono saliti dell’1,22%.

Khloe è forte soprattutto nelle categorie Beauty & Fashion, Business & Careers e Art & Design. Su Instagram, Khloe Kardashian è tra le personalità più seguite e si posiziona al sedicesimo posto degli influencer con più follower.