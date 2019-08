Buon Ferragosto 2019: le più belle IMMAGINI, GIF e VIGNETTE per Facebook e WhatsApp

Il 15 agosto, Ferragosto, è sicuramente uno dei giorni festivi più attesi dell’estate, e forse dell’anno intero.

E’ una ricorrenza molto cara agli italiani, in quanto simbolo di vacanza e spensieratezza: che si parta per un viaggio, nel Bel Paese o all’estero, o si rimanga in città, è giunto il momento di inviare gli Auguri di Buon Ferragosto 2019 ad amici, colleghi e familiari su social e app, tra cui Facebook e WhatsApp.

