Nella gallery in alto proponiamo una selezione delle migliori immagini per fare gli auguri ai nostri nonni, di seguito tante frasi e video .

La Festa dei Nonni è una ricorrenza civile introdotta in Italia con la Legge 159 del 31 luglio 2005, “per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale“.

Si celebra oggi , 2 Ottobre 2018 , la “ Festa dei Nonni “, istituita per la prima volta negli Stati Uniti d’America nel 1978 e poi introdotta dal Regno Unito nel 1990, dal Canada nel 1995 e via via così in molti Paesi del mondo.

Buona Festa dei Nonni 2018: ecco IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri ai nostri Angeli Custodi [GALLERY]

