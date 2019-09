Buscopan, Ranidil, Zantax: Aifa ritira e vieta l’uso di numerosi lotti di farmaci a base di ranitidina, ecco l’ELENCO COMPLETO e AGGIORNATO [GALLERY]

E’ massima allerta sul territorio nazionale in seguito al ritiro di farmaci contenenti ranitidina accusata di contenere, in alcuni lotti, un’impurezza denominata “N-nitrosodimetilammina” (NDMA) che è potenzialmente cancerogena per l’uomo. In prima istanza infatti l’Aifa ha disposto il ritiro di quasi 200 lotti di farmaci “Made in India”, prodotti da SARACA LABORATORIES LTD – India.

Tuttavia l’allerta si è ulteriormente estesa e l’Aifa ha ritenuto opportuno, al fine di tutelare la salute dei pazienti, effettuare una serie di controlli ad ampio raggio: sono stati così ritirati ulteriori lotti di farmaci molto comuni e diffusi come Buscopan, Ranidil, ma anche Zantax, Ranibloc e via dicendo.

La notizia ha avuto una risonanza mediatica nazionale ed è stata diffusa attraverso ogni mezzo di comunicazione, social inclusi. Tuttavia, sono in circolazione anche delle liste erronee, che potrebbero indurre il consumatore in errore con serie conseguenze per la salute dello stesso.

Quali sono dunque i lotti e i nomi dei farmaci realmente ritirati da Aifa? In gallery le foto con l’elenco completo aggiornato.

Il consiglio è quello di controllare e, nel caso in cui si fosse in cura con uno dei suddetti farmaci, non interrompere immediatamente il trattamento ma avvisare il proprio medico di fiducia che provvederà a prescrivere una cura alternativa.