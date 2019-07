Troppo caldo anche sull’Appennino: la fioritura di Castelluccio si conclude in anticipo [FOTO]

Il grande caldo fa terminare in anticipo la fioritura di Castelluccio di Norcia. “L’assenza prolungata delle piogge e le alte temperature non hanno permesso ai fiori di resistere per troppo tempo”, ha spiegato all’ANSA il portavoce degli agricoltori locali, Gianni Coccia.”Dodici mesi fa avevamo potuto ammirare una delle fioriture piu’ belle e lunghe di sempre tanto che si era protratta fino al 20 luglio – ha aggiunto – Ma quest’anno purtroppo il ciclo di vita dei fiori e’ stato molto breve e da qualche giorno il Pian Grande e’ tornato a colorarsi solo di verde con qualche piccolo sprazzo di azzurro e rosso.Ora attendiamo solo la maturazione della lenticchia e l’inizio del raccolto, a fine mese”.I tanti turisti saliti a Castelluccio proprio per ammirare uno degli spettacoli piu’ incredibili della natura sono rimasti ovviamente delusi. “Ma hanno l’opportunita’ comunque di godere d’un luogo unico al mondo: Castelluccio non e’ solo fioritura ma molto altro” ha detto Gilberto Brandimarte del “Sibillini ranch”. “Anche se la fioritura e’ il simbolo di Castelluccio – ha aggiunto – vorrei comunque ricordare che venire quassu’ vale la pena sempre, se non altro per il paesaggio che in tutte le stagioni regala scenari mozzafiato al di la’ dei fiori”.”Castelluccio e’ anche buona cucina grazie ai prodotti tipici come la lenticchia, senza dimenticare la grande tradizione della norcineria e i formaggi”, ha aggiunto Antonio Barcaroli, uno dei piu’ giovani commercianti del borgo. Prodotti che col suo gazebo vende a ridosso del paese ridotto a un cumulo di macerie. “Ho avviato l’attivita’ – ha sottolineato il 28enne – nei mesi successivi al terremoto: ero di fronte a un bivio, andarmene o restare nella terra dove sono nato e cresciuto. Ho deciso di rimanere e a distanza di un paio di anni posso dire che ho fatto la scelta giusta. Castelluccio e’ unica al mondo e visitarla e’ un privilegio sempre, al di la’ della fioritura”.