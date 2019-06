Caldo boom boom, è un weekend di fuoco: l’ondata di calore africana accende il forno del Sud Italia [DATI]

Alla faccia di chi non ci credeva. Cinque giorni fa si dormiva sotto il piumone e si usciva con sciarpa e piumini. Adesso fa caldo anche a mollo nell’acqua del mare. Splende un sole rovente in questo Sabato 8 Giugno sull’Italia: soltanto sulle coste del Lazio centrale, e di conseguenza sull’area capitolina, persiste una nuvolosità africana che in ogni caso non sta determinando alcun tipo di precipitazione. Con appena +23°C, Pomezia (a Sud di Roma) è una delle locailtà più fredde d’Italia: soltanto a Genova (+21°C) la temperatura è più bassa. Ma i valori termici più elevati sono quelli delle Regioni meridionali, soprattutto Sicilia, Calabria e Puglia dove sta già facendo caldissimo. Le temperature più alte registrate alle 11:30 di stamattina erano già di ben +39°C a Lentini, +37°C a Catania, Noto, Rende e Luzzi, +36°C a Cosenza, Siracusa, Modica, Augusta e San Pancrazio Salentino, +35°C a Lecce, Foggia, Cerignola, Acquaviva delle Fonti, Palo del Colle, Bitritto, Riposto e Platì, +34°C a Barletta, +33°C a Bari, Reggio Calabria, Battipaglia, Brindisi, Trapani, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Comiso e Gela. Nelle ore centrali della giornata aumenteranno sensibilmente: tra Sicilia e Calabria le prime località di catanese, siracusano e cosentino supereranno i +40°C, ma anche nelle zone interne della Puglia e nella Basilicata jonica avremo picchi vicinissimi alla soglia dei quaranta gradi. La colonnina di mercurio schizzerà verso l’alto anche in Sardegna, Lazio e Campania, dove tuttavia la vera giornata di fuoco sarà domani, Domenica 9 Giugno.

Sarà una Domenica rovente su gran parte del Paese: tra Toscana, Umbria e Lazio le temperature massime supereranno in modo diffuso i +35°C, persino Roma arriverò a +37°C. Per il secondo giorno consecutivo, in Sicilia le massime arriveranno a +40°C.

Attenzione, invece, ai forti temporali che domani colpiranno il Nord/Ovest nel pomeriggio/sera, con nubifragi e grandinate tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni intensi che proseguiranno anche Lunedì 10. Al Centro/Sud, invece, questo caldo così intenso proseguirà anche per tutta la prossima settimana.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

