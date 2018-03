Caldo eccezionale a Bari: raggiunti i +25°C, a rischio lo storico record del Marzo 1977 [DATI, FOTO e VIDEO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Fa sempre più caldo in Puglia e in modo particolare a Bari. Nel capoluogo, che è oggi la città più calda d’Italia, la colonnina di mercurio ha appena raggiunto i +25°C, avvicinandosi moltissimo al record storico mensile di Marzo che risale al 1977 ed è di +27,2°C. Ma stavolta, a differenza di quell’episodio, non siamo a fine Marzo quando sono più frequenti le ondate di calore al Sud Italia. Siamo al 17 Marzo, a metà mese, e il record di caldo della 2ª decade è già stato abbondantemente superato.

Non sta facendo caldo solo a Bari, ma in tutto l’hinterland: abbiamo, infatti, +24,1°C a Palo del Colle, +23,8°C a Bitritto, +23,6°C a Molfetta e Terlizzi, +23,4°C a Valenzano, +21,8°C a Monopoli.