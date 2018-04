Caldo incredibile in Europa ieri pomeriggio: le temperature hanno raggiunto picchi senza precedenti storici per il mese di Aprile, soprattutto nelle zone centro/settentrionali del Continente. Spaventose le punte di +30°C in Austria, +29°C in Germania, +27°C in Svezia. Un’anomalia storica provocata dalla “bolla” di calore che da giorni sta interessando il Vecchio Continente. Ecco i dati misurati nel pomeriggio di ieri, Venerdì 19 Aprile 2018, nelle località più calde dei tre Paesi che hanno avuto le anomalie maggiori:

Caldo record in Europa, temperature mai viste prima ad Aprile: +30°C in Austria, +29°C in Germania, +27°C in Svezia [DATI]

