Caldo shock in Europa, temperature incredibili a metà Ottobre: +26°C nel Nord della Germania, +24°C sui fiordi norvegesi [DATI e FOTO]

Mentre l’Italia è alle prese con la pesante ondata di maltempo che ha colpito duramente Sardegna e Nord/Ovest e si sta spostando verso il Sud, il clima è letteralmente stravolto in Europa: le temperature stanno aumentando giorno dopo giorno nelle aree Centro/Settentrionali del continente. Oggi abbiamo raggiunto temperature massime incredibili, fino a +26°C in Germania e Repubblica Ceca, +25°C in Polonia, +24°C in Norvegia. Chissà cosa avranno pensato i circa 700 tour operator tedeschi che proprio oggi sono arrivati a Reggio Calabria, nel cuore del Mediterraneo, trovando temperature inferiori rispetto a quelle di casa loro! E nei prossimi giorni farà ancora più caldo soprattutto nei Paesi Baltici e in Scandinavia: persino in Lapponia la colonnina di mercurio supererà i +20°C!

Ecco le temperature massime più significative di oggi, Giovedì 11 Ottobre, in Europa: