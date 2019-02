Caldo senza precedenti sull’Italia, altro che Inverno: è un “Febbruglio” da record, oggi +23°C sulle Alpi [DATI SHOCK]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Non chiamatelo Febbraio: dell’Inverno non c’è traccia, parlare di Primavera ci sembra riduttivo rispetto a temperature tipiche di Giugno nelle Regioni del Nord. Ed ecco, allora, il termine più azzeccato: “Febbruglio“! E’ il mese di Febbraio più caldo della storia nel nostro Paese, un’anomalia impressionante per estensione e intensità che continua anche in queste ore. Oggi le temperature hanno raggiunto picchi esagerati sulle Alpi e al Nord/Ovest, ma fa molto caldo su tutto il Nord e anche nelle Regioni centrali tirreniche. Le temperature massime, infatti, hanno raggiunto ben +23°C a Novara, Aosta, Sondrio, Casale Monferrato, Domodossola, Porlezza, Tricerro, Arco, Govone, Ossuccio, Rovenna di Cernobbio, Gemonio, Sangiano, Crosio della Valle, Cantello, Induno Olona e Redavalle, +22°C a Cuneo, Biella, Rovereto, Varese, Como, Asti, Vercelli, Riva del Garda, Bra, Predosa, Avigliana, Arona e Moltrasio, +21°C a Torino, Parma, Trento, Merano, Lodi, Codogno, Moncalieri, Carmagnola, Magenta, Rho e Sellero, +20°C a Milano, Brescia, Bolzano, Bergamo, Modena, Pavia, Cremona, Monza, Piacenza, Casalpusterlengo, Carpi, Brignano Gera d’Adda, Schio, Telve e Seriate, +19°C a Bologna, Verona, Reggio Emilia, Belluno, Mantova, Castelfranco Emilia e Feltre, +18°C a Udine, Ferrara e Forlì, +17°C a Roma, Firenze, Latina, Prato, Pistoia, Conegliano, Guidonia, Empoli, Grosseto, Arezzo, Chiusi, Castiglione del Lago, Asciano, Foiano della Chiana, Acquapendente, Ronciglione e Tarquinia, +16°C a Pisa, Viterbo, Frosinone, Siena, Pordenone, Sora, Tivoli, Pomezia e Follonica.

Sono valori clamorosamente elevati, in alcuni casi 12-13°C oltre le medie del periodo, e l’aspetto climaticamente più rilevante è la persistenza di queste anomalie da ormai oltre due settimane. Nel weekend avremo una breve pausa più fresca, ma su tutto il Centro/Nord continuerà a splendere il sole indisturbato. Da Lunedì saremo di nuovo punto e a capo, con caldo anomalo (fino a +25°C al Nord/Ovest) per tutta l’ultima settimana del mese. Un Febbraio, anzi Febbruglio, che si concluderà con scarti mai visti prima dalla norma: sarà il mese più caldo di sempre nel nostro Paese.