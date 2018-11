Meteo Veneto e Friuli Venezia Giulia, caldo shock dopo la tempesta: temperature senza precedenti al Nord/Est [DATI LIVE]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Caldo sconvolgente oggi al Nord/Est dell’Italia, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, le due Regioni più colpite dal maltempo estremo che nei giorni scorsi ha provocato la devastazione. In realtà in tutt’Italia le temperature sono molto elevate a causa del flusso di scirocco che continua a mantenere ben superiori rispetto alle medie del periodo la colonnina di mercurio: abbiamo infatti +26°C a Reggio Calabria, +25°C a Salerno, +24°C a Napoli, +23°C a Firenze, Pisa e La Spezia. Ma le temperature di Veneto e Friuli Venezia Giulia sono ancor più significative perchè, rispetto alle altre Regioni, hanno uno scarto dalla norma ben più significativo. A Novembre, infatti, nelle pianure del Nord/Est le massime dovrebbero oscillare intorno ai +12/+13°C e tutti i record sono a rischio per le massime di oggi.

Al momento, infatti, abbiamo:

+22,6°C a Pordenone

a +22,5°C a Fontanafredda (Pordenone)

a (Pordenone) +22,4°C a Roveredo in Piano (Pordenone)

a (Pordenone) +22,0°C a Ronchi dei Legionari (Gorizia)

a (Gorizia) +21,9°C a Gaiarine (Treviso)

a (Treviso) +21,8°C a Trieste

a +21,8°C a Trevignano (Treviso)

a (Treviso) +21,8°C a Bertiolo (Udine)

a (Udine) +21,6°C a Vidor (Treviso)

a (Treviso) +21,6°C a Ponte di Piave (Treviso)

a (Treviso) +21,6°C a San Biagio di Callalta (Treviso)

a (Treviso) +21,5°C a Treviso

a +21,5°C a Budoia (Pordenone)

a (Pordenone) +21,4°C a Resana (Treviso)

a (Treviso) +21,3°C a Montebelluna (Treviso)

a (Treviso) +21,2°C a Cavallino-Treporti (Venezia)

a (Venezia) +21,1°C ad Arzignano (Vicenza)

ad (Vicenza) +21,1°C a San Donà di Piave (Venezia)

a (Venezia) +20,9°C a Vicenza

a +20,9°C a Cormons (Gorizia)

a (Gorizia) +20,9°C a San Canzian d’Isonzo (Gorizia)

a (Gorizia) +20,9°C a Fagagna (Udine)

a (Udine) +20,9°C a Illasi (Verona)

a (Verona) +20,9°C a Bassano del Grappa (Vicenza)

a (Vicenza) +20,7°C a Mogliano Veneto (Treviso)

a (Treviso) +20,6°C ad Abano Terme (Padova)

ad (Padova) +20,6°C a Santa Maria di Sala (Venezia)

a (Venezia) +20,6°C a Maserà di Padova (Padova)

a (Padova) +20,5°C a Stra (Venezia)

a (Venezia) +20,5°C a Selvazzano Dentro (Padova)

a (Padova) +20,4°C a Pavia di Udine (Udine)

a (Udine) +20,3°C a Campoformido (Udine)

Sono tutte temperature che potrebbero aumentare ulteriormente nel primo pomeriggio, andando a superare i record mensili. E’ un’anomalia incredibile, che prosegue dopo il caldo record di Ottobre e che alimenta i fenomeni di maltempo così estremi dovuti proprio all’elevata energia in gioco per il caldo anomalo e persistente fuori stagione. E domani, Domenica 4 Novembre, farà ancora più caldo in tutto il Nord con temperature massime che potranno addirittura lambire i +25°C al Nord/Est. Anche in Lombardia ed Emilia Romagna le temperature aumenteranno sensibilmente.