Nel Sud della Francia fa molto più caldo, ma anche la nostra Capitale non scherza. Infatti dopo i +38°C di ieri, oggi Roma ha raggiunto i +37°C per il secondo giorno consecutivo di caldo africano: i turisti hanno avuto difficoltà, prendendo d’assalto le fontane come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Caldo, situazione drammatica in tutt’Europa: clamorosi +46°C in Francia, nuovo record di sempre. Morti in Italia e Spagna, l’ONU: “basta, bisogna agire”