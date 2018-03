Super caldo in Puglia e Basilicata: Bari vola a +23°C, Matera a +22°C [DATI LIVE]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Splende il sole e fa molto caldo stamattina nelle zone orientali dell’Italia meridionale, e in modo particolare tra Puglia e Basilicata dove le temperature sono decisamente elevate, tipicamente primaverili, anche nelle zone interne e sui rilievi. Gli ultimi rilevamenti delle ore 13:00 ci consegnano temperature molto alte in modo particolare nelle zone joniche e del basso Adriatico: abbiamo +23°C a Bari, Molfetta, Palo del Colle, Marconia e Tursi, +22°C a Matera, Terlizzi, Pisticci, Bitritto, Valenzano, Pomarico e Gravina in Puglia, +21°C a Monopoli e Miglionico, +20°C a Lecce, Brindisi, Fasano, Cerignola, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Nardò, Squinzano, Soleto, Castrignano de’ Greci, Veglie, Venosa e Grassano, +19°C a Castellana Grotte, Supersano, Tuglie, Galatina e Galatone.

Continua a fare decisamente caldo anche in Calabria e Sicilia, con cieli sporcati da ingenti quantità di polvere e sabbia provenienti dal Sahara. A Catania e Siracusa, che ieri hanno raggiunto +27°C, al momento abbiamo +23°C mentre a Palermo è tutto un altro mondo, l’aria è già rinfrescata e nel capoluogo siciliano abbiamo +14°C in pieno giorno, quasi dieci gradi in meno rispetto alle zone joniche. In Calabria, invece, da segnalare gli attuali +23°C di Staiti, i +21°C di Corigliano Calabro e Gioiosa Ionica, i +20°C di Crotone e Castrovillari, i +19°C di Cosenza che alle 09:00 di stamattina aveva raggiunto i +23°C dopo aver superato ieri addirittura i +24°C.

Le temperature diminuiranno anche nei settori più orientali a partire dal pomeriggio, tornando nella norma di metà Marzo tra domani e Lunedì 19 Marzo.

