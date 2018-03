Super Caldo al Sud, le temperature massime di oggi: raggiunti i +29°C in Sicilia, superati i +26°C in Calabria. Tutti i DATI

1 /3 GUARDA le altre FOTOGALLERY

L’appuntamento con i primi +30°C del 2018 in Italia sembra rimandato, anche se solo per un soffio. La località più calda della Sicilia, oggi, è stata Catenanuova, con +29,0°C. E’ comunque la temperatura più alta dell’anno, fino al momento, superando i +28°C raggiunti domenica sempre in Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto. Notevolissimi anche i +27°C raggiunti a Catania e Siracusa.

Le temperature massime di oggi in Sicilia:

+29,0°C a Catenanuova, +28,4°C a Lentini, +27,9°C a Paternò, +27,8°C ad Augusta, +27,5°C a Francofonte, +27,4°C a Siracusa, +26,8°C a Catania, Assoro, +26,2°C a Sambuca di Sicilia, +25,7°C a Noto e Mineo, +25,4°C a Ramacca, +25,2°C a Donnalucata, +24,9°C a San Giovanni La Punta, +24,7°C a Santa Croce Camerina, +24,4°C a Bronte e Sant’Agata Li Battiati, +24,3°C a Caltagirone e Comiso, +24,1°C a Scicli e Belpasso.

Ha fatto molto caldo anche in Calabria, con Cosenza che sfiora i +25°C e Platì, nel cuore dell’Aspromonte, fare il bis dei +26°C già raggiunti Domenica.

Le temperature massime di oggi in Calabria:

+26,4°C a Platì, +25,1°C a Torano Castello, +24,6°C a Cosenza, +24,4°C a Luzzi, +24,2°C a Castrovillari, +24,1°C a Cerzeto, +24,0°C a Dipignano e Cropalati, +23,7°C a Gioiosa Ionica, Sellia e Palermiti, +23,2°C a Chiaravalle Centrale e Sant’Alessio in Aspromonte, +23,0°C a Catanzaro e Corigliano Calabro, +22,8°C a Bisignano, +22,7°C a Spadola e San Sosti, +22,5°C a Tarsia, +22,2°C a Rosarno, +22,0°C a Serra San Bruno, Cittanova e Belsito, +21,9°C a Tropea e Mileto, +21,8°C a Reggio Calabria, +21,7°C a Fabrizia, +21,5°C a Crotone.

E’ stata comunque una giornata molto calda in tutt’Italia, dal Centro ai fondovalle alpini, con +21°C a Montelibretti, Barletta e Molfetta, +20°C a Bari, Pescara, Termoli e Foggia, +19°C a Guidonia, Ancona, Jesi, Olbia e Forlì, +18°C a Roma, Ferrara, Trento, Rovereto Merano.