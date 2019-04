Campeggio in giardino per Kirk Douglas: 102 anni e non sentirli [GALLERY]

E’ proprio il caso di dirlo: 102 anni e non sentirli. Kirk Douglas non perde la sua ironia, il suo sarcasmo e il suo amore per la vita all’aria aperta nemmeno di fronte all’età. Ha infatti deciso di campeggiare nel giardino di casa, dove ha montato una tenda e si è sdraiato su un materassino gonfiabile. Le sue foto, scattate dal nipote Cameron Douglas, figlio di Michael, e pubblicate sui social hanno fatto il giro del mondo. Kirk, iconico Spartaco di Hollywood, è il più anziano interprete maschile Premio Oscar (nel 1996 ha ricevuto l’Oscar onorario alla carriera) ancora vivente. Un record che il grande attore è intenzionato a tenersi ben stretto ancora a lungo!