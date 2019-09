Dall’estate all’inverno in Canada: freddo e neve nell’Alberta. Città imbiancate e disagi [FOTO]

Nonostante sia da poco iniziato l’autunno, in Canada, sembrano essere passati direttamente dall’estate all’inverno. Nello stato dell’Alberta, in particolare, sta già nevicando intensamente e non sono mancati i problemi e i disagi. Gran parte del sud dell’Alberta è stato imbiancato dalla neve stamattina, con le strade ricoperte di bianco e i relativi disagi per gli automobilisti. In alcune aree, la visibilità è scesa fino a condizioni scarse. Una serie di incidenti si sono verificati nella città di Calgary. La tempesta ha causato problemi anche al Calgary International Airport, dove sono stati cancellati una dozzina di voli. Allerte in vigore per numerose comunità nel sud dello stato, ma saranno i settori sudoccidentali ad essere colpiti maggiormente dal maltempo. Sull’area, infatti, sono previsti quasi 100cm di neve.