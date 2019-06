Cancellato un pezzo di storia del Gran Sasso d’Italia: demolito uno storico edificio, ma qualcosa si salverà [GALLERY]

«La casa di Luigina, oggi lunedì 10 giugno 2019, sarà demolita completamente dai mezzi meccanici. È un grosso dispiacere per tutti noi della montagna e dell’intera vallata perché abbatterla significa cancellare un pezzo della nostra storia. Oggi lunedì 10 luglio è stata cancellata un pezzo di storia di tutti noi residenti al Gran Sasso d’Italia e delle migliaia di Turisti che frequentano il Gran Sasso ». E’ quanto scrive alla redazione di MeteoWeb il maestro di sci Paolo De Luca che qualche settimana fa ci aveva inviato un accorato appello (Ponte Arno, storico edificio a rischio demolizione: l’accorato appello di un maestro di sci [GALLERY]).

Oggi Paolo ha nuovamente contattato la redazione di MeteoWeb per annunciare la demolizione dell’edificio, ma, come dice lui stesso, «la bella notizia però c’è: la scritta AL GRAN SASSO D’ITALIA mt. 2912 sulla parete della casa di Luigina realizzata grazie all’interessamento del mio caro amico, il Professore Natalino Montauti – all’epoca Consigliere Comunale a Pietracamela – verrà rifatta con gli stessi caratteri con le stesse dimensioni e con gli stessi colori nel punto esatto dove la scritta in parola è stata per tanti anni. Grazie a Te (direttore di MeteoWeb, ndr) la scritta ‘AL GRAN SASSO D’ITALIA mt. 2912’ sulla parete della casa di Luigina a Ponte Arno (Fano Adriano – Te) verrà rifatta», esclama De Luca.

Racconta ancora il maestro di sci: «“Un turista, mentre si trova ad attraversare Ponte Arno, ignora che in quel punto c’è il bivio per raggiungere il Gran Sasso e vedendo questa scritta con caratteri enormi intuisce subito che deve svoltare” mi diceva sorridendo il Professore Natalino che aggiungeva sorridendo: “Il massiccio montuoso del Gran Sasso è importante perché il Corno Grande è la vetta più alta della catena degli Appennini”».

«Personalmente sono sicuro che la cara Luigina, il signor Professore Natalino Montauti e tutti i nostri indimendicabili antenati, dal cielo sorridono nel vedere la storica scritta ‘AL GRAN SASSO D’ITALIA mt 2912’ al proprio posto» conclude De Luca senza nascondere la commozione e il dispiacere.