Oggi si celebra il Capodanno Cinese 2019: inizia l’Anno del Maiale [GALLERY]

Oggi 5 Febbraio 2019 si festeggia il Capodanno Cinese, anche noto come Festa di Primavera o Capodanno lunare: si tratta di un periodo che, per tradizione, dura 15 giorni, a partire dalla fine dell’anno lunare sino alla famosa Festa delle lanterne. Si tratta di una ricorrenza festeggiata, oltre che in Cina, in molti Paesi orientali: è molto sentita a Taiwan e a Hong Kong, in Giappone, Corea, Mongolia, Singapore, Malesia, Nepal, Bhutan, Vietnam, oltre che nelle innumerevoli comunità cinesi sparse per il mondo.

Il 2019 è l’Anno del Maiale, che occupa l’11ª posizione nello Zodiaco Cinese, secondo il seguente ordine: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, pecora, scimmia, gallo, cane e maiale.

Secondo la leggenda, il Buddha, nel presentimento della sua fine terrena, chiamò a raccolta tutti gli animali della terra ma di questi, solo 12 andarono ad offrire il loro saluto: come premio, decise di chiamare ogni anno del ciclo lunare col nome dei 12 animali accorsi. Il topo, furbo e veloce di natura, arrivò per primo; fu poi la volta del bue, seguito dall’intrepida tigre e dal pacifico coniglio. Il drago arrivò quinto, seguito dal fratello minore, il serpente, dall’atletico cavallo, dall’elegante pecora, dall’astuta scimmia, dal coloratissimo drago, dal fedele cane e dal fortunato maiale, che arrivò giusto in tempo per salutare il Buddha.