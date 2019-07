Caso Emanuela Orlandi: ripresa l’analisi delle ossa nel cimitero teutonico [GALLERY]

Questa mattina sono riprese le operazioni al cimitero teutonico in Vaticano sul caso Orlandi. Come indicato nel decreto del Promotore di Giustizia della Santa Sede, Giovanni Arcudi con il suo staff – alla presenza del perito di fiducia nominato dalla famiglia Orlandi – ha iniziato l’analisi morfologica dei reperti ritrovati negli ossari, composti da ossa e frammenti ossei. L’analisi sarà effettuata secondo i protocolli riconosciuti a livello internazionale, identificando gli elementi, nella struttura ossea, utili a diagnosticare la datazione dei reperti.

Presenti il legale e il perito nominati dalla famiglia Orlandi e l’ufficiale responsabile della polizia giudiziaria della gendarmeria.

Le prime operazioni peritali si concluderanno probabilmente per le 16, ha spiegato Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. “Sei i sacchi, su 24, esaminati oggi fino alle 13“, ha spiegato Orlandi “Oggi comunque non termineranno le operazioni”.