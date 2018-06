A Castiglione della Pescaia, “CastigliondiPrimavera” saluta l’arrivo dell’estate

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

A Castiglione della Pescaia (Grosseto) torna CastigliondiPrimavera, un viaggio tra terra e mare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio.

Sabato 23 e domenica 24 giugno, dalle ore 18 alle ore 24, il suggestivo borgo toscano ospiterà l’evento che propone sapori e saperi della miglior tradizione toscana attraverso una particolare mostra-mercato itinerante che sarà arricchita da spettacoli, incontri e laboratori.

Una passeggiata tra il bello e il buono muoverà da via Roma con il “mercato dell’artigianato” per arrivare all’Orto del Lilli dove sarà allestito il “mercato del cibo”.

Al Maristella si parlerà di fitness e benessere con le dimostrazioni che Daniela Ferraro e Andrea Fabbreschi offriranno al pubblico.

Immancabile l’appuntamento con le degustazioni: nella due giorni di CastigliondiPrimavera nove ristoranti del borgo saranno protagonisti di un “itinerario del gusto” tutto da scoprire. Una mappa realizzata per l’occasione accompagnerà i visitatori alla scoperta dei locali aderenti che si trasformeranno in “soste” golose di un curioso percorso street food. Qui, piatti ideati esclusivamente per questa iniziativa, saranno offerti a coloro che acquisteranno appositi gettoni presso l’Ufficio IAT (Piazza Garibaldi 6) oppure presso l’angolo della cultura e del territorio di Piazza Orsini o presso il punto informazione dell’Orto del Lilli. Ogni gettone avrà un costo di 3 euro e consentirà la degustazione di un piatto.

Da non perdere sabato 23 giugno il concerto “I migliori anni della nostra musica” della classe di canto moderno per adulti dell’Associazione Musicale di Castiglione della Pescaia (inizio ore 21.30 – Orto del Lilli) mentre domenica 24 giugno alle 21.30, l’Orto del Lilli diventa palcoscenico per un incontro dedicato al 2018 anno del cibo che coordinato dalla giornalista Annamaria Tossani vedrà interventi di Giancarlo Farnetani, sindaco di Castiglione della Pescaia; Luisanna Messeri de La Prova del Cuoco di Rai 1, Santino Cannamela, Confesercenti città di Firenze, Marco Santucci campione mondiale di pattinaggio a rotelle e Elisa Scala biologo nutrizionista.