Animali: buone notizie dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone [GALLERY]

Il Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone non ha “mai dato nessuna disponibilità a trasferirsi presso il territorio comunale di Melito Porto Salvo, ne’ ha mai incaricato terze parti per la valutazione di locali idonei per una nuova sede“: lo spiega in una nota lo stesso CRTM di Brancaleone.

“Per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla situazione del Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone e il rinnovo del comodato d’uso dei locali, abbiamo finalmente buone notizie: grazie al diretto interessamento del Presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliviero, negli ultimi giorni abbiamo interloquito telefonicamente con i dirigenti di RFI, nella persona della Dott.ssa Versace e dell’Ing. Stassi che, dopo aver dimostrato grande disponibilità, ci hanno rassicurato dicendo che il contratto sarà rinnovato a breve e che le attività del Centro Recupero possono continuare in quanto non sarà eseguito alcuno sfratto. Infatti, lo stesso contratto, riferisce la dott.ssa Versace, si trova già alla stesura e, dopo i dovuti tempi tecnici, potrà essere sottoposto alla firma delle parti.

Una buona notizia che, oltre a rassicurare noi responsabili di Blue Conservancy (la onlus a gestione del CRTM BRANCALEONE) nella continuazione del progetto di tutela e conservazione delle tartarughe marine in Calabria, trova entusiasti della collaborazione i dirigenti di RFI per il nobile scopo al quale viene concesso il loro locale. Ancora una volta ricordiamo che il CRTM di Brancaleone in questi anni ha salvato oltre 600 esemplari di Caretta caretta (e Chelonia mydas), rinvenuti feriti in tutta la regione Calabria e Stretto di Messina, oltre a divenire punto di riferimento di educazione e turismo ambientale.

Inoltre, ringraziamo RFI che, come da accordi, sta effettuando i lavori di messa in sicurezza e ripristino del solaio della sala vasche e dell’ambulatorio che, come saprete, era crollato in seguito alle forti piogge degli ultimi anni. A tal proposito, nei mesi precedenti, il presidente Filippo Armonio aveva avviato una raccolta fondi per effettuare i lavori che purtroppo non rientrano nell’appalto di RFI, quali gli impianti elettrici, la pavimentazione, gli infissi e altre opere necessarie per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento dell’ospedale delle Tartarughe Marine di Brancaleone, raccolta poi rimasta sospesa dopo la comunicazione di sfratto, ricevuta in data 11 novembre 2018. Nei prossimi giorni verrà creata una nuova raccolta fondi per continuare i lavori e poter ripartire al più presto a soccorrere le tartarughe in difficoltà che di continuo ci vengono segnalate.

Un ringraziamento va anche a tutti coloro che in questi mesi ci hanno dimostrato solidarietà con i loro messaggi di affetto e vicinanza e sostenuto con donazioni.”