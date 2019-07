Chi è Maya Hawke? La stella di “Stranger Things” è figlia di papà Ethan e mamma Uma Thurman [GALLERY]

La serie di successo Stranger Things presenta un nuovo personaggio nella sua terza stagione, interpretato dall’attrice e modella newyorchese Maya Hawke. Hawke è nata l’8 luglio del 1998: ha appena compiuto 21 anni. In tenera età, le è stata diagnosticata la dislessia, che ha portato la giovane attrice a cambiare spesso scuola quando era più piccola. Nel 2016, Hawke ha frequentato la prestigiosa scuola di recitazione Juilliard, che ha poi dovuto lasciare quando ha ricevuto l’offerta del ruolo di Jo March nell’adattamento della BBC di Little Women. Nel 2018, Netflix ha annunciato che Maya si sarebbe unita al cast di Stranger Things, interpretando il ruolo di Robin. Robin lavora insieme a Steve Harington nella gelateria Scoops Ahoy.

Una famiglia di artisti

L’attrice e modella ha due genitori famosi ad Hollywood e nel mondo: Uma Thurman ed Ethan Hawke. Uma ed Ethan hanno iniziato a frequentarsi dopo aver fatto entrambi parte del cast di Gattaca nel 1997. La coppia è poi convolata a nozze nel maggio dell’anno dopo, prima di avere Maya e il fratello Levon. Nel 2003, Hawke e Thurman hanno annunciato la loro separazione, arrivando al divorzio nel 2005. Ma la famiglia di Maya conta anche altri artisti. Il suo bis-bisnonno era Tennessee Williams, un grande drammaturgo e sceneggiatore. Invece, dalla parte materna, sua nonna è Nena von Schlebrügge, modella svedese.

A quali altri show e film ha partecipato?

Il debutto di Hawke come attrice risale all’adattamento di Little Women. È stato proprio durante le riprese di Little Women che Maya ha stretto amicizia con Kathryn Newton, che fa parte anche di Big Little Lies (HBO) e The Society (Netflix). Ha anche interpretato Romy in Ladyworld e farà parte del cast del prossimo film di Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Profili social

Vogue ha scelto Maya Hawke per alcuni shooting, sulle orme della madre e della nonna agli inizi delle loro carriere, nonostante l’altezza di 1,74cm. In più, ha preso anche parte al video per la campagna promozionale di Calvin Klein, nel 2017, diretto da Sofia Coppola. Per seguire l’attrice, il suo profilo Instagram, che conta già 1,4 milioni di followers e contiene molto foto di lei da bambina, con la famiglia o gli amici, ma anche video e scatti promozionali, è l’opzione migliore, poiché al momento non sembra essere presente su altri social network.