Chocolate Cottage: la prima casa interamente di cioccolato [GALLERY]

Siamo a Sèvres, vicino Parigi. E’ qui che sorge una casa unica: la Chocolate Cottage, la 1ª casa costruita interamente in cioccolato, quindi potenzialmente commestibile, al mondo.

Realizzata dallo scultore di cioccolato Jean-Luc Decluzeau, occupa una superficie di 18 metri quadri e può ospitare sino a 4 persone.

La Chocolate Cottage è situata, per l’esatezza, nello scenario del Palazzo di Vetro L’Orangerie Ephémère, nei giardini della Citè de la Céramique di Sèvres.

Fabbricata con 1,5 tonnellate di cioccolato, come la fiabesca casa di Ansel e Gretel, ha tutto in cacao: dalle pareti al tetto, sino al camino, all’orologio, al lampadario, alle maniglie e a tutti i soprammobili. Persino il giardino e lo stagno per le anatre sono in cioccolato. Vi si può pernottare al costo di 50 euro a notte… un’esperienza che non sfuggirà ai golosi di tutto il mondo. Lo chef avvierà dei seminari per insegnare a costruire mini-case in cioccolato.