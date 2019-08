Piange in mondo del ciclismo: muore a 76 anni il campione Felice Gimondi [GALLERY]

Tragedia nel mondo del ciclismo: è morto l’ex campione italiano Felice Gimondi. Il ciclista si è spento a causa di un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi aveva 76 anni: si trovava nei pressi della spiaggia di Recanati quando si è sentito male. Immediati gli interventi di alcuni bagnanti, medici del 118 e della Guardia Costiera ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

Gimondi si trovava in Sicilia in vacanza insieme alla famiglia. Si è sentito male mentre faceva il bagno: l’ex campione italiano di ciclismo, che era sofferente di cuore, secondo i soccorritori sarebbe morto per un infarto. Professionista dal 1965 al 1979, Felice Gimondi è stato uno dei sette corridori ad aver vinto tutti e tre i grandi Giri, cioè Giro d’Italia (per tre volte, nel 1967, 1969 e 1976), Tour de France (nel 1965) e Vuelta a Espana (nel 1968).