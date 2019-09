Ciclista sbatte su una barriera e invade la strada davanti ad un camion: la prontezza del conducente evita una tragedia [FOTO e VIDEO]

Quando si dice questione di secondi. Nel video che trovate in fondo all’articolo è stato catturato il terrificante momento in cui un ciclista viene quasi travolto da un camion in un tunnel, dopo averne invaso improvvisamente la corsia. Le immagini mostrano il ciclista perdere l’equilibrio dopo aver colpito una barriera e barcollare pericolosamente fino a raggiungere il centro della corsia. Fortunatamente, grazie alla prontezza di riflessi del conducente di un mezzo pesante è stata evitata quella che sarebbe stata una sicura tragedia.

Il video si apre con un ciclista che percorre un trafficato tunnel stradale in Norvegia. Poi si vede un camion che lo supera e subito dopo, il ciclista va a sbattere su una barriera e invade la strada. Il conducente del camion esegue una manovra di emergenza, aggrappandosi ai freni e riuscendo a fermare il mezzo a pochi passi dal ciclista. Si ritiene che il camion stesse viaggiando ad una velocità di circa 80km/h prima di frenare. La manovra è resa ancor più spettacolare dalla scarsa visibilità procurata dal passaggio del primo mezzo pesante.

Subito dopo aver riguadagnato il lato della strada, il ciclista si appoggia al muro del tunnel e tira un sospiro di sollievo per il pericolo scampato. Sicuramente sotto shock per quanto successo, il ciclista decide di scendere dalla bici e di portarla a piedi per il tunnel. Le immagini finali mostrano il ciclista ringraziare più volte il conducente per la sua pronta reazione.