Il cielo si è oscurato sul Sud America: lo spettacolo dell’eclissi solare totale [FOTO]

Milioni di persone sono rimaste a bocca aperta quando la luna ha bloccato la vista del sole in Cile e Argentina, dando origine ad una spettacolare eclissi solare totale che ha catturato l’attenzione del mondo. L’eclissi è stata visibile solo sul Pacifico meridionale e sul Sud America, ma le persone di tutto il mondo hanno potuto seguirla attraverso varie dirette streaming, tra le quali anche quella della NASA. “Ho viaggiato dal Regno Unito e questa è stata la mia prima eclissi. È stata la cosa multisensoriale più incredibile che io abbia mai visto. Non sono sicura che vederla più di una volta sia così bello come la prima”, ha raccontato ad AccuWeather Carol Wright, che ha osservato l’evento da un osservatorio di La Silla, in Cile.

L’ombra della luna ha iniziato ad attraversare il Pacifico meridionale intorno alle 14EDT di ieri ed è stata chiaramente visibile dalle immagini satellitari. Il primo posto a vedere l’eclissi sulla terraferma è stato La Serena, in Cile, e l’ultima località è stata appena a sud di Buenos Aires, in Argentina. Qui, tuttavia, le nubi hanno interferito con lo spettacolo celeste. Ma dove il meteo non ha rappresentato un ostacolo, quello che le persone si sono ritrovati davanti agli occhi sono le meravigliose immagini che potete vedere nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. La totalità è durata per oltre 2 minuti per le persone che si trovavano nella ristretta area interessata. Invece, gran parte del continente ha potuto ammirare un’eclissi solare parziale.

Sono successe molte cose in quei due minuti o poco più di totalità. Si sono abbassate le temperature, sono apparsi stelle e pianeti nel cielo oscurato, i grilli hanno iniziato a cantare, si sono accese le luci delle strade, gli animali hanno iniziato a comportarsi in maniera diversa e l’orizzonte offriva un meraviglioso spettacolo di giallo e arancione. Poi due minuti dopo, sono riemersi i primi raggi del sole mentre la luna lo scopriva gradualmente e tutto ha iniziato a tornare alla normalità.

Il Sud America avrà la possibilità di ammirare anche la prossima eclissi solare totale il 14 dicembre del 2020. Mentre gli abitanti del Nord America che muoiono dalla voglia di assistere ad un altro fenomeno simile alla Grande Eclissi Americana del 2017 dovranno aspettare fino all’8 aprile del 2024. Questa eclissi passerà sopra diverse grandi aree metropolitane, come Dallas, Cleveland, Indianapolis, Buffalo, New York e Montreal. Proprio per questi motivi, ha tutto il potenziale per diventare l’eclissi solare più osservata e fotografata di tutti i tempi.