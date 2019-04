Meteo, forti grandinate ricoprono di bianco l’autostrada Nicosia-Limassol a Cipro [FOTO e VIDEO]

Questo è il mese di aprile in questo momento sull’isola di Cipro: forti grandinate hanno coperto l’autostrada Nicosia-Limassol, causando grandi ingorghi stradali e il rischio di incidenti. Gli automobilisti sono costretti a prestare la massima attenzione mentre percorrono l’autostrada, guidando a velocità ridotta per evitare gravi incidenti, come potete vedere nei video in fondo all’articolo. La grandine si è accumulata sulle carreggiate, sembra quasi che abbia nevicato, e la visibilità è molto ridotta.

Oggi, venerdì 19 aprile, le temperature si aggireranno intono a +20°C nelle aree meno elevate e intorno a +9°C sulle montagne più alte. In serata, le condizioni dovrebbero tornare soleggiate, con le temperature che scenderanno a +10°C nella maggior parte delle località e intorno a +3°C intorno alla catena montuosa di Troodos, dove potrebbe formarsi del ghiaccio. Domani e domenica 21 aprile, le condizioni saranno nuovamente nuvolose e si prevede l’arrivo di pioggia e altre tempeste accompagnate da grandine, con la possibilità di neve sulle vette più alte.