Cisterna perde acido solforico alla stazione di Villa San Giovanni: tragedia sfiorata a Reggio Calabria [FOTO]

Paura alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) dove da una cisterna trasportata da un treno merci è fuoriuscito acido solforico. Sul posto è intervenuto il Nucleo regionale Nbcr Lpg del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, specializzato in travasi di sostanze chimiche “pericolose”. La cisterna è stata “isolata” in un binario non in uso, sventando così il rischio di conseguenze ben più gravi.