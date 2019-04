Clima, Fridays For Future: migliaia di giovani in piazza a Roma [GALLERY]

Al via in piazza del Popolo a Roma la grande manifestazione dei Fridays For Future, gli scioperi del venerdì per il clima, ispirati dall’attivista svedese Greta Thunberg.

Si sono già radunate migliaia di persone, soprattutto giovani, con cartelloni sul clima.

Sono previsti gli interventi dei ragazzi di Fridays For Future e di Greta, che saliranno su un palco alimentato con l’elettricità prodotta da biciclette, sono montate su generatori.