Clima, Greta a piazza San Pietro: “Ho ringraziato il Papa e lui mi ha detto di andare avanti” [GALLERY]

Oggi tra i pellegrini la piccola grande attivista Greta Thunberg, presente in piazza San Pietro per l’udienza generale del Papa. La giovane ambientalista che ha fatto della sua campagna #fridaysforfuture un fenomeno mondiale è arrivata a Roma in treno, alla stazione di Tiburtina, questa mattina alle 8:30.

La 16 enne svedese è rimasta per la maggior parte del tempo sotto un ombrello a quadri blu per ripararsi dal sole. In seguito ha salutato Papa Francesco al termine della catechesi, nel momento del “baciamano” stringendo il suo cartello sulla lotta ambientale.

“Ho ringraziato il Papa per la lotta per il clima e lui mi ha detto: ‘Vai avanti, Greta!‘”. E’ quanto ha raccontato Greta al quotidiano svedese Dagens Nyheter, dopo aver salutato il Pontefice al termine dell’Udienza generale. Tra le sue mani un cartello che recava la scritta “Join the climate strike” – Unitevi allo sciopero per il clima – tenuto in evidenza per Papa Francesco. I due successivamente hanno scambiato qualche battuta. L’Enciclica “Laudato si'” è uno dei documenti alla base dell’impegno in favore della cura e protezione dell’ambiente, del clima e degli ecosistemi dell’attivista scandinava.